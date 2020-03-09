Kuşadası Belediyesi’nden halk sağlığı denetimleri

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Kuşadası Belediyesi, sattıkları gıda ürünleriyle halk sağlığını tehdit eden esnafa göz açtırmıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkate alıp yerinde incelemelerde bulunuyor.

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçede bulunan pazar yerlerinde gıda ürünü satan esnafa yönelik gerçekleştirdikleri denetimleri sıklaştırdı. Çalışma son olarak Davutlar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli gıda mühendislerinin de katıldığı denetimde açık olarak süt ürünleri, yumurta, beyaz et ve balık satışı yapan pazarcılara uyulması gereken mevzuat hakkında bilgi verildi. Gıda güvenliği ve kalitesinin kontrolüne dair yönetmelik kapsamında yapılan denetimde mevzuata aykırı ürünleri satışa koyan tezgah sahipleri de uyarıldı. Ekipler deniz mahsulü satan esnaftan, balık cinslerinin isimlerini doğru yazmalarını isteyerek, dondurulmuş ürünleri çözülme sürecinden sonra bir daha satışa sunmalarının halk sağlığını tehlikeye düşüreceğini belirtti.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili olarak “Vatandaşlarımızın sağlığını her şeyden çok önemsiyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığına zarar verecek gıda ürünü satan kişi ve işletmelere gerekli uyarıları yapıyoruz. Bu konuda denetimleri daha yaygın hale getirecek ve kurallara uymayan işletmeler hakkında cezai işlem uygulayacağız” dedi.

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