Nazilli Belediyespor 22 hafta sonra Play-Off dışında

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NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Pazarspor'a 3-1 yenilen Nazilli Belediyespor 22 hafta sonra ilk kez Play-Off barajının dışına çıktı. Sezonun 5'inci haftasında liderlik koltuğuna oturduktan sonra sürekli ilk 5 içinde yer alan Nazilli, Pazarspor yenilgisinin ardından 39 puanda kalıp 8'inci sıraya geriledi. Büyük moral bozukluğu yaşayan siyah-beyazlılar idari krizlerin gölgesinde geçirdiği sezonun ikinci yarısında sadece 2 galibiyet alabildi. Rakiplerine 5 maçta boyun eğen Nazilli Belediyespor 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Nazilli Belediyespor, zirveden inip lider Karacebey Belediyespor'un gerisinde kaldıktan sonra hedefini Play-Off olarak belirledi. Ancak bir türlü çıkışa geçemeyen Ege ekibi ilk 5 için de umut tüketmeyi sürdürdü. Nazilli, ligde daha önce yalnız ilk hafta ve 4'üncü haftada Play-Off hattının dışında kalmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2020-03-09 12:49:50



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