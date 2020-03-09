Didim polisinden aranan şüphelilere şok baskın

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 12 aranan şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim’de polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda “karşılıksız çek, Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma, tehdit, hakaret, Cebir, Tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama, resmi belge düzenlemesinde yalan beyan, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak “gibi suçlardan S.D., F.A.Ö., T.Ö., M.Ö., E.C., A.Ü., A.E., E.Y., F.C., İ.B V.U. ve K.B. göz altına alındı. Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından Adliyeye sevk edilirken şüphelilerden V.U. ve K.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 şüpheli ise mahkemece serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.