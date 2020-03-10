Didim’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

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Didim’de olası koronavirüse karşı, Didim Belediyesi önlemler almaya başladı.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeyi daha hijyenik ve sağlıklı bir ortam haline getirebilmek amacıyla dezenfekte çalışmaları başlattı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince okullardaki ortak kullanım alanları olası hastalıklara karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmaları ilk olarak Atatürk ilkokulunda başlarken, diğer okullar da, otobüs durakları, otogar içi, tüm şehir içi minibüsler, otobüsler ve okul servislerinde dezenfekte çalışmalarının devam edeceğinin bilgisi verildi.

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