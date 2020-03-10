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Aydın’da inciri etkileyen zararlı etkenler konuşuldu

İHA

Aydın'da 35 teknik personelin katılımı ile "İncir İşletmeleri ve Depolarında Mikotoksin Kontrolü, Denetimi ve Çapraz Bulaşıcısının Önlenmesi" konulu eğitim verildi.

Aydın’da inciri etkileyen zararlı etkenler konuşuldu

Aydın’da 35 teknik personelin katılımı ile “İncir İşletmeleri ve Depolarında Mikotoksin Kontrolü, Denetimi ve Çapraz Bulaşıcısının Önlenmesi” konulu eğitim verildi.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ülkemiz yılda yaklaşık 6065 bin ton kuru incir ihracatı ile dünya kuru incir talebinin yaklaşık yüzde 6065'ni tek başına karşılamaktadır. Kuru incir ihracatımızın yüzde 4550'si Avrupa Birliği ülkelerine yapılmaktadır. Diğer yandan, son yıllarda artan tüketici bilinci ile dünya genelinde sağlıklı ve bilinçli beslenme, tüketilen gıdalarda insan sağlığına zarar verebilen zirai ilaç kalıntıları, aflatoksin ve okratoksin A gibi zararlı etkisi bildirilen mikotoksin seviyeleri gibi konular giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Başta en önemli pazarımız olan Avrupa Birliği olmak üzere, pek çok ülke öncelikle aflatoksin olmak üzere gıdalarda bulunması muhtemel çok sayıda toksin ve ilaç kalıntıları için limit belirleme yoluna gitmişlerdir. Bu nedenle mikotoksinlerin kuru incirde kontaminasyonun önlenmesi ve azaltılması amacıyla Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü’nde görevli personel tarafından İncir Toplantı Salonu’nda Aydın ve ilçelerimizdeki gıda kontrol hizmetlerinde çalışan 35 teknik personelin katılımıyla ''İncir İşletmeleri ve Depolarında Mikotoksin Kontrolü, Denetimi ve Çarpraz Bulaşısının Önlenmesi'' konulu eğitim verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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