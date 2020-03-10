Aydınlı minikler, harçlıklarını depremzedeler için biriktirdi

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 24 Ocak Elazığ depreminden zarar görenler için ülke insanı kenetlenirken, çocuklar da yaşlarından büyük fedakarlıklara imza atıyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde öğrenciler harçlıklarından biriktirdikleri paraları öğretmenleri öncülüğünde Elazığ ve Mlaatya’daki depremzedelere gönderdi. Resimlerle de depremi işleyen miniklerin bu duyarlılığı büyükleri de duygulandırdı.

Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından tek yürek olan Türkiye, yaraları sarmak için adeta gönüllü seferberlik ilan etti. Yardım kampanyalarına büyükler kadar minikler de yoğun ilgi gösterirken, ekonomik değeri küçük manevi değeri büyük olan bir yardımlaşma örneği de Aydın Cumhuriyet İlkokulu 1C sınıfı öğrencilerinden geldi. Deprem haftası kapsamında doğal afetler ve korunma yollarını işleyen minikler, depremi anlatan resimler çizip biriktirdikleri harçlıkları da Sınıf Öğretmeni Aysel Çam’ın öncülüğünde depremzede arkadaşlarına gönderdiler. Ekonomik değeri küçük ancak manevi değeri oldukça büyük olan yardımları ile 1C sınıfının minikleri herkese örnek oldular.

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