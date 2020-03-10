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Nazilli Belediyespor toparlanmak istiyor

DHA

Nazilli Belediyespor toparlanmak istiyor


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde öne geçtiği maçta Pazarspor'a 3-1 yenilerek 22 hafta sonra Play-Off hattından çıkan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal, tekrar çıkışa geçeceklerini söyledi. Son haftalarda sakat ve cezalı olan oyuncuların eksikliğini hissettiklerini belirten İncedal, "Kadro derinliği konusunda sıkıntılarımız var. Sakat ve cezalı oyuncularımız olduğu zaman bir türlü istediğimiz ideal kadroyu kuramıyor, oyun içerisinde istediğimiz hamleleri yapamıyoruz. Ancak biz ümidimizi yitirmedik. Lig bitimine kadar ilk 5 takım içinde yer alabilmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2020-03-10 13:14:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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