Kuşadası’nda kadına şiddete sanatla dur dediler

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi’nce düzenlenen “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” isimli karma resim sergisine 915 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

27 kadın ressamın 32 eserinin yer aldığı serginin açılışını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari yaptı. Sergide, ressamlar eserleriyle kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Aydın Kadın Hakları Koruma Derneği’nce düzenlenen sergide 27 kadın ressamın çeşitli teknikler kullanarak hazırladıkları 32 tablosu yer aldı. Kadın ressamlar, kadına yönelik şiddete bu kez sanatla "DUR" dedi.



Kuşadası’nda hayata geçirdiği projelerle her zaman kadın dostu bir kent olduğunu gösteren Kuşadası Belediyesi, yine önemli bir etkinliği gerçekleştirdi. İlçedeki kültürel faaliyetlerin kalbinin attığı İbramaki Sanat Galerisi'nde Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi’nce hazırlanan “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” isimli karma resim sergisi düzenlenen bir kokteyl ile açıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari gerçekleştirdi. “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” isimli sergide, ayrılmak istediği sevgilisi Muhammet Gürsoy tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında vurularak öldürülen 19 yaşındaki Aydınlı Merve Kotan'ın yaptığı el işi ürünler de sergilendi. Kotan'ın yaptığı bileklik, çanta ve makrome gibi eşyalar sanatseverlere duygulu anlar yaşattı.



Serginin 3 aylık bir çalışmanın ardından ortaya çıktığını belirten Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi Başkanı Habibe Gürer, “Projemizi 3 ay önce başlattık. Kadın ressam arkadaşlarımız da bizi geri çevirmeyip destek verdiler. Toplum olarak şiddeti özümsememeliyiz. Dernek olarak 2020 yılını kadına yönelik şiddetle mücadele yılı olarak belirledik. Toplumun her kesiminden mücadelemize destek bulmak için çalışıyoruz. Kadın dostu bir kent olan Kuşadası'nda bu sergiyi açtığımız için çok mutluyuz. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve bugün buraya gelerek bizleri yalnız bırakmayan diğer yöneticilere çok teşekkür ediyorum" dedi.



Kadın Haklarının öneminden bahseden Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise "Sizlere Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in sevgi ve saygılarını getirdim. Kendisi kadın hakları konusunda çok hassas bir yapıya sahip. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmek için Kuşadası Belediyesi'nin tüm imkanlarını sunmaya hazır. Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi'nin çalışmalarını da çok yakından takip ediyor. Kuşadası Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız" diye konuştu.

Sergi, 15 Mart tarihine kadar 8:3017:30 saatleri arasında İbramaki Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

