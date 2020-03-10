Aydın İl Sağlık Müdürlüğü şehitleri unutmadı

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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, şehitlerimiz için lokma hayrı düzenlendi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırı sonucu şehit edilen askerlerimiz için lokma hayrı düzenlendi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlenen hayıra müdürlük çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Bugüne kadar vatanı uğruna şehit düşen tüm kahraman şehitlerimiz için okunan Mevlidi Şerif ile hayır sonlandırıldı.

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