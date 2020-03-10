‘Şehitlerimize Vefa’ Projesi’nin ilk etkinliği gerçekleşti

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Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde desteklenen, Nazilli Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Evren Koç Kırdaş’ın koordinatörlüğünü üstlendiği, Dış Ticaret Programı öğrencilerinden oluşan gençlik topluluğunun dahil olduğu, Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS)’un proje ortağı olarak katıldığı “Şehitlerimize Vefa” isimli projenin ilk etkinliği gerçekleşti.

Nazilli MYO Öğretim Görevlisi Evren Koç Kırdaş, Dış Ticaret Programı öğrencilerinden oluşan gençlik topluluğu, Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Antrenör Özgür Özkan ve yarışmalara katılan lisanslı bisiklet sporcuları ekibi ve gönüllü vatandaşların katılımı ile gerçekleşen etkinlik kapsamında, Nazilli Eğriboyun Mezarlığı’nda bulunan Nazilli Şehitliği ziyaret edildi. Ardından Atça'da bulunan Atça Şehitliği’ne gidildi. Burada yaşanan olaylar anlatılarak şehitlerimiz için dualar edildi ve çevre temizliği yapıldı.

Projenin amacının Nazilli’de üniversite okuyan gençlerin bisiklet ve doğa sporları yoluyla çevreyi tanımasını sağlamak, bu etkinlikler çerçevesinde bölgemizde bulunan şehitlikleri ziyaret ederek, milli mücadele döneminde yaşananları yerinde görmelerini sağlamak ve ziyaret edilen şehitliklerde çevre temizliği yaparak bu konuda farkındalık oluşturmak olduğu belirtildi.

Etkinliğin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde olması nedeniyle bu özel günü, öncelikle şehit annelerine ve şehit eşlerine ithaf eden topluluk üyeleri, yapılan faaliyetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, projenin 2. etkinliğinin, 22 Mart Pazar günü Köşk Karatepe Şehitliği’ne yapılacağını aktardılar.

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