MHP İlçe Başkanı Murat İnan’a hayırlı olsun ziyareti

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Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Tayfun Şan, MHP Kuşadası ilçe Başkanlığı’na atanan Murat İnan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Önceki hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından MHP Kuşadası ilçe Başkanlığı’na atanan Murat İnan’ı tebrik eden Ülkü Ocakları İl Başkanı Tayfun Şan, başarılar dilerken, Murat İnan da ziyaretinden dolayı Şan’a teşekkür etti.

Bu arada MHP Aydın il Başkanı ve MHP Kuşadası ilçe Başkanı Murat İnan, geçe hafta vefat eden ve Kuşadası’nda toprağa verilen MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’nun kayın validesi Şule Özmutlu’nun mevlidine katıldı.

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