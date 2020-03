Kuşadası’nda sıfır işgaliye uygulaması devam edecek

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “sıfır işgaliye” uygulamasından taviz vermelerinin mümkün olmadığına dikkat çekerek “Kamuya ait alanların ticari amaçlarla kullanımına izin vermemiz mümkün değildir. Haksız rekabete ve görüntü kirliliğine neden olan her türlü usulsüz işgale yönelik mücadelemiz geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kararlılıkla sürecek” dedi.

Kuşadası Belediyesi geçtiğimiz yıl başlattığı sıfır işgaliye uygulaması ile ilgili kararlılığını sürdürüyor. Başkan Ömer Günel’in talimatı ile yaşama geçirilen ve Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen düzenli denetimlerle daha estetik ve düzenli bir görünüme kavuşan Kuşadası çarşılarında uygulanan sıfır işgaliye, vatandaşlar ve esnaf tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Yaklaşan turizm sezonu öncesinde Kuşadası esnafı hazırlıklarını sürdürürken Kuşadası Belediyesi de usulsüz işgallerin önüne geçmek için denetimlerine devam ediyor.



Kuşadası’nın Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden olduğunun altını çizen Başkan Ömer Günel, “Kuşadası, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile uzun yıllardır ekonomisini turizm üzerine kurmuş bir kent. Turizm ise estetik, düzen ve istikrarla büyüyen ve gelişen bir sektör. Sahip olduğumuz potansiyeli yanlış, çarpık ve şahsi uygulamalara kurban etmek gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Bu nedenle geçtiğimiz yıl yaşama geçirdiğimiz ve çarşılarımıza düzen getiren sıfır işgaliye uygulamasından taviz vermemiz mümkün değil. Haksız rekabete ve görüntü kirliliğine neden olan her türlü usulsüz işgale yönelik mücadelemiz bu yıl da kararlılıkla sürecek” dedi. Tek amaçlarının daha güzel bir kent yaratmak olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel, sıfır işgaliyenin her şeyden önce esnafın lehine bir uygulama olduğunu belirtti. Başkan Ömer Günel “2020 turizm sezonuna kısa bir süre kala dükkan ve işyerlerindeki hazırlıklarını sürdüren esnafımıza kolaylıklar diliyorum. Güzel bir turizm sezonu bizleri bekliyor” dedi.

