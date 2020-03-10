Savuca’da toprak kayması sorunu Söke Belediyesi tarafından çözüldü

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Söke’ye bağlı Savuca Mahallesinin 44. Sokak’taki yılların sorunu son buldu.

Yol kenarında bulunan tepelik alanda meydana gelen toprak kayması tehlike oluşturmasının yanında sokaktaki yolu zaman zaman ulaşıma kapatıyordu. Savuca Mahalle Muhtarı Tuncel Uyanık tarafından Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’e iletilen sorun hızla çözüme kavuşturulurken; Söke Belediyesi ekipleri tarafından istinat duvarı yapımı başlatıldı. 44. Sokakta yapımı devam eden yaklaşık 70 metre uzunluğundaki istinat duvarının yüksekliği ise 2 metre olurken, kimi yerde 3 metre yükseklikte yapıldı.



3540 yıllık sorunun çözümü için Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’e teşekkür eden Savuca Mahalle Muhtarı Tuncel Uyanık; “Kısa bir süre önce belediye başkanımıza ilettik. Başkanımız gelerek yerinde sorunu gördü. 70 metrelik istinat duvarı ile burada yaşayan insanlarımızın mağduriyetleri gideriliyor. Güzel bir çalışma oldu. Hem yolumuz genişledi, hem güzel bir görünüm sağladı. Ayrıca buradaki akma ve torak kayması da önlendi” diye konuştu.

Savuca Mahallesi 44. Sokak sakinleri de memnuniyetlerini dile getirirlerken; Muhtar Tuncel Uyanık ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’e teşekkür ettiler.

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