41 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalandı

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 41 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yusuf İ.Y. (24) polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 12 hırsızlık ve yağma suçundan aranan Yusuf İ.Y.'nin Nazilli'de olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Yusuf İ.Y.'nin Küme Evler mevkisinde olduğunu belirledi. Adrese düzenlenen operasyonla Yusuf İ.Y. gözaltına alındı. 41 yıl 10 ay kesinleşen hapis cezası bulunan Yusuf İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-03-10 23:25:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.