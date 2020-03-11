Aydın’da metruk binada yangın

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Aydın’ın Efeler ilçesindeki metruk binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Güzelhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 52 sokak üzerinde bulunan metruk bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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