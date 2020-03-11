ADH’de sağlık hizmet araçları yenilendi

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde (ADH) evde sağlık ve bakım hizmetleri araçları yenilendi.

Aydın’da evde bakım ihtiyacı olan hastalara daha kaliteli hizmet verebilmek için Atatürk Devlet Hastanesi Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri araçları yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan açıklamada, evde bakım hizmetlerinin başarılı bir şekilde devam ettiği belirtilerek, “Evde sağlık birimimiz alanında uzman 3 hekim, 18 sağlık personeli, 1 Fizyoterapist ve hizmete ulaşmayı sağlayan 1 nakil ambulansı, 6 hizmet aracıyla Efeler, Koçarlı, Germencik ve İncirliova bölgelerine ayda ortalama 1140 hastaya evde sağlık ve nakil hizmeti verilmektedir. Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanmak isteyen hasta veya hasta yakını 444 3 833 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri Ulusal İletişim Merkezini arayarak başvuruda bulunabilmektedir” dedi.

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