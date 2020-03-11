Aydın’da şüpheli ölüm

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

Olay sabah saatlerinde Turan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 366 sokaktaki apartmanın zemin katında oturan 20 yaşındaki Harun Çalışkan’ı annesi kahvaltı için çağırmaya gitti. Oğlunu yatakta uyandıramayan anne hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Harun Çalışkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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