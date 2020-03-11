Aydınlı Deveci Çifti; fabrikasyona yenik düşen kültürü yaşatmak için çalışıyorlar Çift, iğneyi ipliğe geçirebildiği sürece mesleği sürdürme kararı aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydınlı Deveci Çifti; fabrikasyona yenik düşen kültürü yaşatmak için çalışıyorlar Çift, iğneyi ipliğe geçirebildiği sürece mesleği sürdürme kararı aldı

İHA

Aydın'da yaşayan RafetGülser Deveci çifti kendilerini mesleklerine adadı. 45 yıldır sürdürdüğü yorgancılık mesleğini eli iğne tuttuğu sürece icra edeceklerini belirten Rafet Deveci, teknolojiye direndiklerini sağlıklı olmasına rağmen pek çok kişinin ekonomik nedenlerden dolayı pamuklu döşek ve yorgana hasret yaşadığını söyledi.

Aydınlı Deveci Çifti; fabrikasyona yenik düşen kültürü yaşatmak için çalışıyorlar Çift, iğneyi ipliğe geçirebildiği sürece mesleği sürdürme kararı aldı

Aydın’da yaşayan RafetGülser Deveci çifti kendilerini mesleklerine adadı. 45 yıldır sürdürdüğü yorgancılık mesleğini eli iğne tuttuğu sürece icra edeceklerini belirten Rafet Deveci, teknolojiye direndiklerini sağlıklı olmasına rağmen pek çok kişinin ekonomik nedenlerden dolayı pamuklu döşek ve yorgana hasret yaşadığını söyledi.
Aydın’da 13 yaşında iken 1975 yılında yorgancılık mesleğine başladığını belirten Rafet Deveci, sektörün gelişen teknoloji karşısında çaresiz kaldığını belirtti. Bir zamanlar randevu ile iş aldıklarını düğünlere yatak yorgan yetiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Rafet Deveci, “Teknoloji gelişince bizim işler azalmaya başladı. Önce battaniye yaygınlaştı, ardından ucuz olduğu için herkes fabrikalarda üretilen elyaflı yatakyorgan ve battaniye kullanmaya başladı. Daha sonra pamuklu yatak ve yorganların daha sağlıklı olduğu anlaşıldı ama şimdi de ekonomik nedenlerden dolayı bu ürünleri kullanan azaldı” diyerek az sayıdaki yorgancının teknolojiye direndiğini söyledi.
“Çırak gelmeyince eşimi yetiştirdim”
Yaşı oldukça ilerlemesine rağmen, yeni usta yetişmediği için mesleği icra eden gençler arasında yer aldığını söyleyen Rafet Deveci, “Maalesef yeni nesil de yorgancılık mesleğini tercih etmedi. 1988 yılında evlendim. Yanımdaki çıraklar gidip dükkana yeni çırak gelmeyince hanımı yanıma çırak aldım. Yaklaşık çeyrek asırdan bu yana mesleği hanımla birlikte yürütüyoruz” dedi.
‘Doktor tavsiyesi ile müşteri geliyor”
Yorgancı Rafet Deveci ile evlendikten sonra mesleğe adım atan Gülser Deveci, artık bir çok kişinin hekim tavsiyesi ile kendilerine geldiğini belirterek, “Evlendikten sonra dükkana önce ziyaret için, ardından yardım için geldim. Sonra da bir anda kendimi yorgancı çırağı olarak buldum. Derken ben de işi öğrendim. Karnımızı doyuruyoruz ama, artık gelenler genellikle hekim tavsiyesi ile geliyor. Yün yorganyatak ve yastık elyafa göre daha sağlıklı. Kışın üşütmez yazın da terletmez özelliği var. Ancak elyaftan yapılma hazır yorgan ve yastıklara göre maliyetler daha fazla. Bugün basmadan yapılma bir yorgan işçiliğine göre 250 TL ile 300 TL arasında maliyeti var. Bu ipek olur ise fiyatı 300 TL ile 700 TL arasında değişiyor. Pamuk yünden yapılan yatak ve yorganlar yıllarca kabartılıp kullanılabiliyor” diyerek her geçen gün teknoloji karşında unutulmaya yüz tutan mesleklerini güçleri yettiğince sürdürme kararı aldıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Aydın’da şüpheli ölüm
AYTO Yönetim Kurulu üyesi Bakış; “Aydın yerel markaları ile büyümeli”
YEREL HABERLER AYTO Yönetim Kurulu üyesi Bakış; “Aydın yerel ...
Nazillili öğrencilerden 'Bayrağa ve Şehide Saygı' nöbeti
YEREL HABERLER Nazillili öğrencilerden 'Bayrağa ve Şehide Saygı' ...
ADH’de sağlık hizmet araçları yenilendi
YEREL HABERLER ADH’de sağlık hizmet araçları yenilendi
TRSM yetkililerinden İl Sağlık Müdürü Açıkgöz’e ziyaret
YEREL HABERLER TRSM yetkililerinden İl Sağlık Müdürü Açıkgöz’e ...
Aydın’da metruk binada yangın
YEREL HABERLER Aydın’da metruk binada yangın
41 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalandı
YEREL HABERLER 41 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, ...
`Bitcoin Safiye´ elektronik kelepçeyle serbest
YEREL HABERLER `Bitcoin Safiye´ elektronik kelepçeyle serbest
Minibüsünün 2 günlük kazancını Mehmetçiğe bağışladı
YEREL HABERLER Minibüsünün 2 günlük kazancını Mehmetçiğe bağışladı
Savuca’da toprak kayması sorunu Söke Belediyesi tarafından çözüldü
YEREL HABERLER Savuca’da toprak kayması sorunu Söke Belediyesi ...
Kuşadası’nda sıfır işgaliye uygulaması devam edecek
YEREL HABERLER Kuşadası’nda sıfır işgaliye uygulaması devam edecek
MHP İlçe Başkanı Murat İnan’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER MHP İlçe Başkanı Murat İnan’a hayırlı olsun ziyareti
‘Şehitlerimize Vefa’ Projesi’nin ilk etkinliği gerçekleşti
YEREL HABERLER ‘Şehitlerimize Vefa’ Projesi’nin ilk etkinliği ...
ADÜ’de ‘Çalışma Hayatında Duygusal Emek’ semineri gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ’de ‘Çalışma Hayatında Duygusal Emek’ semineri ...
21 yılda bitmeyen dava için Adalet Bakanlığı 52 bin lira tazminat ödeyecek Vatandaşı haklı bulan Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, 52 bin 850 TL tazminat ödedi Mahkemeyi mahkemeye verdi, sanıktı, mağdur olarak tazminat kazandı
YEREL HABERLER 21 yılda bitmeyen dava için Adalet Bakanlığı 52 bin ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis salonunu dezenfekte etti
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis salonunu ...
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü şehitleri unutmadı
YEREL HABERLER Aydın İl Sağlık Müdürlüğü şehitleri unutmadı
Nazilli Belediyespor toparlanmak istiyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor toparlanmak istiyor
Kuşadası esnafından yeni sezon hazırlığı
YEREL HABERLER Kuşadası esnafından yeni sezon hazırlığı
(Görüntülü) 'Anneme mi üzüleyim, kız kardeşime mi' -Ekiyle birlikte yeniden
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Anneme mi üzüleyim, kız kardeşime mi' ...
Kuşadası’nda kadına şiddete sanatla dur dediler
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kadına şiddete sanatla dur dediler
DSİ personeli şehitler için hayır yaptı
YEREL HABERLER DSİ personeli şehitler için hayır yaptı
Nazilli kültür ve sanata doyacak
YEREL HABERLER Nazilli kültür ve sanata doyacak
Aydınlı minikler, harçlıklarını depremzedeler için biriktirdi
YEREL HABERLER Aydınlı minikler, harçlıklarını depremzedeler için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X