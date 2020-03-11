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Prof. Dr. Ertuğrul: “Kelle paçaya değil, Bakanlığa güvenin”

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehiriçi minibüslerinin dezenfekte işlemleri sırasında korona virüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Vatandaşlarımız, 'Kelle paça iyi gelir' gibi bilim dışı açıklamalara itibar etmesinler, Bakanlığın ve bilimsel verilerle yola çıkan derneklerin, kişilerin açıklamalarını dinlemeye devam etsinler" dedi.

Prof. Dr. Ertuğrul: “Kelle paçaya değil, Bakanlığa güvenin”

Aydın’ın Efeler ilçesinde şehiriçi minibüslerinin dezenfekte işlemleri sırasında korona virüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Vatandaşlarımız, 'Kelle paça iyi gelir' gibi bilim dışı açıklamalara itibar etmesinler, Bakanlığın ve bilimsel verilerle yola çıkan derneklerin, kişilerin açıklamalarını dinlemeye devam etsinler” dedi.
Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından ülke çapında virüsün önlenmesine yönelik tedbirler alınmaya devam ederken, Aydın’ın Efeler ilçesinde de toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemi uygulandı. Efeler Belediyesi ekipleri tarafından, Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’ne ait 165 otobüste dezenfekte işlemi uygulandı. Koruyucu kıyafet giyen özel ekipler otobüs içinde vatandaşların elle temasta bulundukları yerlerde dezenfekte işlemi uyguladı. Ayrıca alınan karar ile vatandaşların otobüse binmeden önce ellerini temizleyebilecekleri özel solüsyonların koyulacağı öğrenildi.
Şehiriçi otobüslerin dezenfekte işlemlerini takip eden Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, korona virüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Toplu alanlardan uzak durun”
Prof.Dr. Ertuğrul, salgını engelleyebilmek için alınacak tedbirleri üç gruba ayırmak gerektiğini ifade ederek, “Birincisi devletin yapması gerekenler ki onu şu anda Sağlık Bakanlığımız ve hükümetteki yetkililer yapmaya başladılar. Belki maçlar seyircisiz oynanabilir gibi toplu bir arada bulunma alanlarının engellenmesi gibi bir takım tedbirler alınabilir. İkincisi hastanelerin yapacağı önlemler. Zaten hastanelerimizde buna yönelik planlarımız hazırdı. Birçok hastanemizde böyle bir olgu geldiğinde neler yapılabilecek hepsi hazır. Üçüncüsü ise insanların bireysel olarak, kişisel olarak yapacakları. Burada öncelikle risk grubunu iyi bilmek gerekiyor. Özellikle 65 yaş üzeri, altta yatan hastalığı olanlar, şeker, kalp hastalığı olanlar bunlar birincil risk grubunu içeriyor. Bu ve diğerleri için birinci koşul toplu alanlardan uzak durmaktır, açık alanları tercih etmektir. Onun dışında hijyen kurallarına çok dikkat etmek, el dezenfektanı bir kolonya insanlar yanlarında taşıyabilirler. Alkol bazlı ıslak mendiller taşınabilir. Ve hasta olduklarından şüphelendikleri insandan uzak durabilirler” dedi.

“Bilim dışı açıklamalara itibar etmeyin”
Prof. Dr. Ertuğrul, bakanlığın korona virüs ile ilgili olarak yayınlamış olduğu bazı bilgiler ve broşürler olduğunu açıklayarak, “Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak bakanlıkla beraber yapmış olduğumuz çalışmalar var. Vatandaşlarımız bu bilgileri takip etsinler, onlar bilimsel bilgiler ve bilimsel açıklamalar. İnsanlar bu bilgileri takip etmeye devam etsinler. Hangi aşamada olduğu, nasıl korunmaları gerektiğini, nasıl davranmaları gerektiği konusunda bakanlığın ve bilimsel verilerle yola çıkan derneklerin ve kişilerin açıklamalarını dinlemeye devam etsinler. Bu şu anlama geliyor, işte kelle paça iyi gelir, yok işte şunu yapın çok iyi olur. Yani bilim dışı açıklamalara itibar etmemelerini tavsiye ediyorum” açıklamasında bulundu.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay da, yerel yöneticiler olarak görevlerinin insanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri olduğunu belirterek, “Bu virüsün insanlarımızı tehdit ettiği ve bir başka ülkelerde yaşamlara son verdiği ortada. Bizim de görevimiz insanlarımızı, çocuklarımızı, yaşlılarımızı bu virüse yakalanmadan yaşamlarını sürdürmeleri için yardımcı olmaktır” dedi.
Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ise Efeler’de günlük 50 bin civarı yolcu taşıdıklarını belirterek, “Hem yolcularımızın hem de şoförlerimizin can güvenliği için korona virüsten korunmak için ilaçlama işlemi yapılıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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