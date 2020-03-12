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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'ın 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü mesajı

İHA

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'ın 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
MHP İl Başkanı Alıcık mesajında şu ifadelere yer verdi; "İstiklal Marşı'ı milli duruşun destanı, Türk Milletinin birliği, şehit ve gazilerimizin gurur ifadesidir. ‘Korkma’ diye başlayan dizeler, bugün de en çok ihtiyaç duyduğumuz manevi heyecanın başlangıcıdır. Temennimiz, Türk milletinin kudretinden habersiz, tam bir teslimiyetle ülkemizi felakete sürükleme çabasındaki ilkesizlerin bu tarihi mesajı layıkıyla anlaması ve kendileri için ders çıkarmalıdır. 12 Mart 1921’de, İstiklal Marşımızın kabulü kararını veren Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin birinci dönem muhterem vekillerini saygı ve hürmetle anıyorum. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bir fazilet timsali olan muhterem vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy , tarihin her döneminde olduğu gibi, bugün de ‘yurdunu alçakları uğratmamak uğruna göğüslerini siper eden’ bütün aziz şehitlerimize, kahramanlarımıza en derin şükran hislerimle Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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