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Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde atıl durumdaki Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu.

Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde atıl durumdaki Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu.
Yangın Kemer Mahallesi Üçgözler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atıl durumda bulunan Zeytinyağı fabrikasındaki temizlik çalışması sırasında, zeytin kuyularındaki çöplerin tutuşması sonucu bir anda fabrikayı dumanlar kapladı. Yapılan ihbar sonrası olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tutuşan çöpleri söndürerek yangının büyümesini önledi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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