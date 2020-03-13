Pedalları Koçarlı’da çevirdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pedalları Koçarlı’da çevirdiler

İHA

Pedalları Koçarlı’da çevirdiler

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Koçarlı Kaymakamlığı ile Koçarlı Belediye Başkanlığı’nın katkılarıyla 20192020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışları Koçarlı’da gerçekleştirildi.
Minikler, Küçükler, Yıldızlar ile Gençler (kızerkek) kategorisinde gerçekleştirilen yarışlara il genelinden 70 sporcu katıldı.Koçarlı İncirliova karayolu arasında geniş güvenlik önlemleri arasında gerçekleştirilen yarışlarda sporcular birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele etti.
Koçarlı’da gerçekleştirilen Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışları ilçe protokolü ve vatandaşlardan tarafından büyük ilgi gördü. İncirliova Kaymakamı ve aynı zamanda Koçarlı Kaymakam vekili Ediz Sürücü, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçe kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yarışları izledi.
Minik erkekler kategorisinde 5 kilometre yarışan sporculardan 1’inci Fatih Kaan Sarızeybek (Özel Söke Amerikan Kültür Derneği İlkokulu), 2’nci Adrian Enes Perez Fernandes (Rahime Bilici İlkokulu), 3’üncü Kaan Çalışkan ve 4’üncü Ömer Baran Abiş (Özel Söke Amerikan Kültür Derneği İlkokulu) oldu.
Küçük erkekler ve kızlar kategorisinde 10 kilometre yarışan sporculardan erkeklerde Dr.Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu’ndan 1’inci Mustafa Emre Sakallı, 2’nci Erkin Ali Çakıcı, 3’üncü Muhammet Emin Yeşildağ ve 4’üncü Furkan Akgüngör oldu. Küçük kızlar kategorisinde 1’inci Kardelen Karataş, 2’nci Büşra Yorulmaz (Nazilli Atatürk Ortaokulu), 3’üncü Duru Evcim ve 4’üncü Karya Soykan (Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu) oldu.
Yıldız erkekler ve kızlar kategorisinde 11 km. yarışan sporculardan erkeklerde 1’inci Efe Özdemir (Beşeylül Ortaokulu), 2’nci Yunus Emre Karataş, 3’üncü Ömer Faruk Avanaş (Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu) ve 4’üncü Melih Mert Biçer (Atatürk Ortaokulu) oldu. Yıldız kızlarda 1’inci Ayşegül Karademir, 2’nci Damla Aydın, 3’üncü Sena Çınar (Atatürk Ortaokulu) ve 4’üncü Minelsu Özmen (Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu) oldu.
Genç erkek (B) kategorisinde 22 km. yarışan sporculardan 1’inci Ali Gün, 2’nci Arda Şimşek (Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) 3’üncü Mustafa Ayser (Adnan Menderes Anadolu Lisesi) ve 4’üncü Yusuf Erdem Sakallı (Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi) oldu.
Genç erkek (A) kategorisinde 33 km. yarışan sporculardan 1’inci Furkan Akalın (İncirliova Anadolu Lisesi), 2’nci Kayra Alan (Kuşadası Bahçeşehir Anadolu Lisesi), 3’üncü Barış İçyüz (Aydın Atatürk Anadolu Lisesi) ve 4’üncü Mehmet Eren Çetinkaya (Adnan Menderes Anadolu Lisesi) oldu.
Takım sıralamalarında minik erkekler kategorisinde 1’inci Özel Söke Amerikan Kültür Derneği İlkokulu oldu. Küçük erkeklerde 1’inci Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu, yıldız erkeklerde 1’inci Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu ve 2’nci Nazilli Atatürk Ortaokulu oldu. Yıldız kızlardan 1’inci Nazilli Atatürk Ortaokulu, 2’nci Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu oldu. Genç erkek (B) kategorisinde 1’inci Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2’nci Adnan Menderes Anadolu Lisesi oldu. Genç erkekler (A) kategorisinde 1’inci Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi, 2’nci Özel Kuşadası Bahçeşehir Anadolu Lisesi, 3’üncü Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve 4’üncü Özel Ege Atabey Anadolu Lisesi oldu. Yarışlar sonucunda derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi ile takım halinde derece elden eden okullara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Fakültesi öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı
YEREL HABERLER Ziraat Fakültesi öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı
AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Tuncal, “Ulaşım’da adil rekabet için düzenleme gerekiyor”
YEREL HABERLER AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Tuncal, “Ulaşım’da adil ...
ADÜ’den İsabeyli’deki kütüphaneye kitap desteği
YEREL HABERLER ADÜ’den İsabeyli’deki kütüphaneye kitap desteği
Kuşadası’nda Mavi İnsan Mustafa Veli’nin isi ölümsüzleşti
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Mavi İnsan Mustafa Veli’nin isi ...
(Görüntülü) Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2?si çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2?si çocuk ...
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2´si çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2´si çocuk 5 yaralı
Aydın'da binlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi
YEREL HABERLER Aydın'da binlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi
Kuşadası’nda şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Kuşadası’nda şüpheli ölüm
CHP ilçe yönetimi, esnaf odasını ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP ilçe yönetimi, esnaf odasını ziyaret etti
Kuşadası’nda İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı
Telefonunu düşürünce kaza yaptı
YEREL HABERLER Telefonunu düşürünce kaza yaptı
Kuşadası’nda turizm sezonu öncesi belediyeler arasında güç birliği
YEREL HABERLER Kuşadası’nda turizm sezonu öncesi belediyeler ...
Selahattin Acar Düğün Salonu 2. kez ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER Selahattin Acar Düğün Salonu 2. kez ihaleye çıkıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aydın’a geliyor
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aydın’a geliyor
Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu
(Görüntülü) Müşterinin düşürdüğü parayı bulup teslim etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Müşterinin düşürdüğü parayı bulup teslim ...
Müşterinin düşürdüğü parayı teslim etti
YEREL HABERLER Müşterinin düşürdüğü parayı teslim etti
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
YEREL HABERLER İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra ...
Nazilli’de toplu kullanım alanları ilaçlanacak
YEREL HABERLER Nazilli’de toplu kullanım alanları ilaçlanacak
İstiklal Marşının Kabulü'nün 99. Yıldönümü Didim’de kutlandı
YEREL HABERLER İstiklal Marşının Kabulü'nün 99. Yıldönümü Didim’de ...
ADÜ’lü öğrencilerin 4 ayrı projesine TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER ADÜ’lü öğrencilerin 4 ayrı projesine TÜBİTAK’tan ...
Kuyucak’ta İstiklal Marşı’nın 99.Yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Kuyucak’ta İstiklal Marşı’nın 99.Yıldönümü kutlandı
TGF, medyanın sorunlarının çözümü için komisyon oluşturdu 3 kişilik komisyonda AGC başkanı Şener de yer aldı
YEREL HABERLER TGF, medyanın sorunlarının çözümü için komisyon ...
Başkan Atay’dan öğrencilere sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Atay’dan öğrencilere sürpriz ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X