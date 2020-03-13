Aydın, TÜBİTAK yarışmasına damga vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydın, TÜBİTAK yarışmasına damga vurdu

İHA

TÜBİTAK 51.Yıl Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Aydın'dan 2 proje birinci, 3 proje ikinci, 3 proje üçüncü olarak yarışmaya damga vurdu.

Aydın, TÜBİTAK yarışmasına damga vurdu

TÜBİTAK 51.Yıl Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Aydın’dan 2 proje birinci, 3 proje ikinci, 3 proje üçüncü olarak yarışmaya damga vurdu.
"TÜBİTAK 51. Yıl Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Sergisi" Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde Kültürpark Fuar Alanı’nda yapıldı.
Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Manisa ve Uşak’tan katılan öğrenciler projelerini sergiledi. İzmir Bölge Sergisine Aydın 12 proje, İzmir 79 proje, Muğla 5 proje, Denizli 4 proje, Uşak 3 proje ve Manisa 2 proje ile katıldı.
"51. Yıl Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İzmir Bölge Yarışması" nda dereceye giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Kültür Sarayında düzenlenen ödül töreninde ödüllerini aldı. Aydın’dan 2 proje birinci, 3 proje ikinci, 3 proje üçüncü oldu. Toplam 8 proje dereceye girerek ödül almaya hak kazandı. Birinci olan iki proje Ankara’da gerçekleşecek olan Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, Ankara’da gerçekleşecek “Türkiye Final Yarışması”nda Aydın’ı temsil edecek öğrencilere de başarı dileğinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Muhtar sözünü tuttu: mahalleli zeybek ve harmandalı öğreniyor 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Muhtar sözünü tuttu: mahalleli zeybek ve ...
Didim’de işgaller ortadan kaldırılıyor
YEREL HABERLER Didim’de işgaller ortadan kaldırılıyor
Muhtar sözünü tuttu, mahalleli zeybek ve harmandalı öğreniyor
YEREL HABERLER Muhtar sözünü tuttu, mahalleli zeybek ve harmandalı ...
Germencik’te coronavirüs tedbirleri Belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Germencik’te coronavirüs tedbirleri Belediye ekipleri ...
Pedalları Koçarlı’da çevirdiler
YEREL HABERLER Pedalları Koçarlı’da çevirdiler
Ziraat Fakültesi öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı
YEREL HABERLER Ziraat Fakültesi öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı
AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Tuncal, “Ulaşım’da adil rekabet için düzenleme gerekiyor”
YEREL HABERLER AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Tuncal, “Ulaşım’da adil ...
ADÜ’den İsabeyli’deki kütüphaneye kitap desteği
YEREL HABERLER ADÜ’den İsabeyli’deki kütüphaneye kitap desteği
Kuşadası’nda Mavi İnsan Mustafa Veli’nin isi ölümsüzleşti
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Mavi İnsan Mustafa Veli’nin isi ...
(Görüntülü) Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2?si çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2?si çocuk ...
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2´si çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2´si çocuk 5 yaralı
Aydın'da binlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi
YEREL HABERLER Aydın'da binlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi
Kuşadası’nda şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Kuşadası’nda şüpheli ölüm
CHP ilçe yönetimi, esnaf odasını ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP ilçe yönetimi, esnaf odasını ziyaret etti
Kuşadası’nda İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı
Telefonunu düşürünce kaza yaptı
YEREL HABERLER Telefonunu düşürünce kaza yaptı
Kuşadası’nda turizm sezonu öncesi belediyeler arasında güç birliği
YEREL HABERLER Kuşadası’nda turizm sezonu öncesi belediyeler ...
Selahattin Acar Düğün Salonu 2. kez ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER Selahattin Acar Düğün Salonu 2. kez ihaleye çıkıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aydın’a geliyor
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aydın’a geliyor
Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu
(Görüntülü) Müşterinin düşürdüğü parayı bulup teslim etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Müşterinin düşürdüğü parayı bulup teslim ...
Müşterinin düşürdüğü parayı teslim etti
YEREL HABERLER Müşterinin düşürdüğü parayı teslim etti
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
YEREL HABERLER İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra ...
Nazilli’de toplu kullanım alanları ilaçlanacak
YEREL HABERLER Nazilli’de toplu kullanım alanları ilaçlanacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X