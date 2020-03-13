Aydın, TÜBİTAK yarışmasına damga vurdu

TÜBİTAK 51.Yıl Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Aydın’dan 2 proje birinci, 3 proje ikinci, 3 proje üçüncü olarak yarışmaya damga vurdu.

"TÜBİTAK 51. Yıl Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Sergisi" Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde Kültürpark Fuar Alanı’nda yapıldı.

Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Manisa ve Uşak’tan katılan öğrenciler projelerini sergiledi. İzmir Bölge Sergisine Aydın 12 proje, İzmir 79 proje, Muğla 5 proje, Denizli 4 proje, Uşak 3 proje ve Manisa 2 proje ile katıldı.

"51. Yıl Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İzmir Bölge Yarışması" nda dereceye giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Kültür Sarayında düzenlenen ödül töreninde ödüllerini aldı. Aydın’dan 2 proje birinci, 3 proje ikinci, 3 proje üçüncü oldu. Toplam 8 proje dereceye girerek ödül almaya hak kazandı. Birinci olan iki proje Ankara’da gerçekleşecek olan Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, Ankara’da gerçekleşecek “Türkiye Final Yarışması”nda Aydın’ı temsil edecek öğrencilere de başarı dileğinde bulundu.

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