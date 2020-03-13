Kuşadası Limanı’da korona virüs tedbirleri artırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuşadası Limanı’da korona virüs tedbirleri artırıldı

İHA

Kuşadası Limanı’da korona virüs tedbirleri artırıldı

Kuşadası Limanı’na Malta bayraklı Celestyal Crystal gemisi ile 375 turist gelirken, korona virüs (Kovid19) tedbirleri artırıldı. Termal kameralarla kontrolden geçirilen turistlerin bir kısmı otobüslerle Efes ve Meryemana turuna çıkarken, tura katılmayan turistler ve mürettebat ise Kuşadası çarşılarında gezdi.
Kruvaziyer turizminin başkenti olarak kabul edilen Kuşadası’nda korona virüs nedeniyle alınan önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Kuşadası Ege Port Limanı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Ege Port limanına yanaşan Malta bayraklı Celestyal Crystal gemisi limana yanaşmadan önce önlemler artırıldı. Kuşadası Limanı ortak kullanım alanları, turistlerin yoğun olarak kullanacağı alanlar, tur otobüsleri başta olmak üzere Kuşadası liman bölgesinde dezenfekte çalışmaları yapıldı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, kontrol noktası ile Celestyal Crystal gemisi ile gelen tüm kruvaziyer yolcularını termal kamera gözetiminden geçirdi.
Kuşadası Limanı’nı işleten Ege Port'un Genel Müdürü Aziz Güngör, küresel bir tehdit boyutuna erişen korona virüs nedeniyle Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda Kuşadası Ege Port Limanı olarak gereken tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Güngör, “Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, tesis etmiş olduğu kontrol noktası ile gelen tüm kruvaziyer yolcularını termal kamera gözetiminden geçirmekte. Yolcu terminalimiz ise sahip olduğu karantina odası ve uygulamış olduğu özel dezenfeksiyon yöntemleri ile bu sürece destek olmakta. Bir yandan gemi ile gelen misafirlerimizi en işi şekilde ağırlarken, bir yandan da kamu kurumlarımız ile birlikte her türlü sağlık önlemini almaktayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Tabip Odası koronavirüse karşı alınacak önlemleri paylaştı
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası koronavirüse karşı alınacak ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, “Evcil hayvan sahipleri tedirgin olmasın”
YEREL HABERLER Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, “Evcil ...
ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin yararına etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin yararına etkinlik ...
Coronavirüs tedbirleri kapsamında Aydın’da ülkücüler, geleneksel selamlaşmayı askıya aldı
YEREL HABERLER Coronavirüs tedbirleri kapsamında Aydın’da ülkücüler, ...
Aydın, TÜBİTAK yarışmasına damga vurdu
YEREL HABERLER Aydın, TÜBİTAK yarışmasına damga vurdu
(Görüntülü) Muhtar sözünü tuttu: mahalleli zeybek ve harmandalı öğreniyor 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Muhtar sözünü tuttu: mahalleli zeybek ve ...
Didim’de işgaller ortadan kaldırılıyor
YEREL HABERLER Didim’de işgaller ortadan kaldırılıyor
Muhtar sözünü tuttu, mahalleli zeybek ve harmandalı öğreniyor
YEREL HABERLER Muhtar sözünü tuttu, mahalleli zeybek ve harmandalı ...
Germencik’te coronavirüs tedbirleri Belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Germencik’te coronavirüs tedbirleri Belediye ekipleri ...
Pedalları Koçarlı’da çevirdiler
YEREL HABERLER Pedalları Koçarlı’da çevirdiler
Ziraat Fakültesi öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı
YEREL HABERLER Ziraat Fakültesi öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı
AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Tuncal, “Ulaşım’da adil rekabet için düzenleme gerekiyor”
YEREL HABERLER AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Tuncal, “Ulaşım’da adil ...
ADÜ’den İsabeyli’deki kütüphaneye kitap desteği
YEREL HABERLER ADÜ’den İsabeyli’deki kütüphaneye kitap desteği
Kuşadası’nda Mavi İnsan Mustafa Veli’nin isi ölümsüzleşti
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Mavi İnsan Mustafa Veli’nin isi ...
(Görüntülü) Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2?si çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2?si çocuk ...
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2´si çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2´si çocuk 5 yaralı
Aydın'da binlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi
YEREL HABERLER Aydın'da binlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi
Kuşadası’nda şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Kuşadası’nda şüpheli ölüm
CHP ilçe yönetimi, esnaf odasını ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP ilçe yönetimi, esnaf odasını ziyaret etti
Kuşadası’nda İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı
Telefonunu düşürünce kaza yaptı
YEREL HABERLER Telefonunu düşürünce kaza yaptı
Kuşadası’nda turizm sezonu öncesi belediyeler arasında güç birliği
YEREL HABERLER Kuşadası’nda turizm sezonu öncesi belediyeler ...
Selahattin Acar Düğün Salonu 2. kez ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER Selahattin Acar Düğün Salonu 2. kez ihaleye çıkıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X