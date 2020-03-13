Sağlık Müdürlüğü’nden ‘ziyaret’ uyarısı “Aydın'da Umreden dönenlere 637 kişiyi 14 gün sonra ziyaret edin”

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtdışına çıkıp dönmüş kişilerin de 14 gün boyunca günlük denetimde tutulduğunu belirterek, özellikle umreden dönenlerin 14 gün boyunca dışarı çıkmamasını vatandaşların da bu süre zarfında ziyaret yapmamasını istedi.

Bakanlar Kurulu'nda alınan yeni kararlar kapsamındaki “Muhaceret izinli olan ve ülkemize giriş yapanlar, evlerinde 14 günlük karantina süreci geçirecek ve gözlem altında tutulacak” kararı doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, il genelinde tüm tedbirlerin eksiksiz olarak sürdürüldüğünü söyledi. Herkesi önerilen kurallara uymaya çağıran İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, “Tüm dünyada takip ve takdir edilen şekilde bakanlığımız süreci yönetmektedir. Sağlık Bakanlığımız bilim kurulunun açıkladığı kurallar son derece etkin, basit ve kolay uygulanabilir kurallardır, azami derecede uyulması ve bakanlığımızın yaptığı bilgilendirmeler dışındakilere itibar edilmemesi gerekir. “ dedi.

“Umreden dönenler takip ediliyor”

Aydın il genelindeki 17 ilçeden bu dönem umreye gidip dönen 637 vatandaş olduğunu ve bu 637 kişinin tamamının da periyodik olarak günde iki defa ateşlerinin ölçüldüğünü belirten İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, “Umreden dönen vatandaşlarımız 14 gün boyunca evlerinde istirahat edecek. Bu süreç zarfında da sağlık görevlilerimiz 12 saatte 1 umreden dönen vatandaşlarımızın ateşini ölçüp kayıt tutuyor. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. 14 gün boyunca umreden dönen vatandaşlarımız mümkün mertebe dışarı çıkmasın, vatandaşlarımız da ziyaretlerini 14 günlük süreçten sonra yine önerilen kurallara uyarak yapsın” dedi.

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