Aydın’da sanal sınıfta eğitim dönemi başladı İlk dersi okul müdürleri ve gazeteciler aldı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip korona virüse karşı Türkiye’de eğitime 16 Mart’tan 31 Mart’a kadar ara verilmesi ile Aydın’da sanal sınıfta eğitim dönemi başladı. Türkiye’de pek çok ilki başaran Aydın Özel Başak Koleji tarafından hazırlanan program kapsamında sanal sınıfta ilk dersi okul müdürleri ve gazeteciler aldı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen derste sadece öğrenciler aynı mekanda eğitim görmeyecek. Müfredat kaldığı yerden devam edecek.

Nisan ayındaki ara tatilin öne çekilerek 16 Mart’tan 31 Mart’a kadar okulların tatil edilmesinin kararlaştırılmasının ardından, daha önceden hazır olan sanal sınıfta eğitim sistemlerini devreye soktuklarını belirten Başak Eğitim Kurumları Genel Direktörü Metin Akyol, yeni sistemi tanıttı. İlk dersi tanıtıma katılan gazetecilerle kurumun İlköğretim Müdürü Ferdi Karakaş ve Lise Müdürü Nail Ergun’a anlatan Akyol’un anlatımına sisteme online olarak öğrencileri adına evlerinden bağlanan velilere anlattı. Bu süreçte sadece aynı mekanda olmayacaklarını ancak bilgisayar sistemi aracılığı ile programların devam edeceğini de kaydeden Akyol, “Bu sistemin bir artısı var. Öğrencimiz online alarak verilen derste yeniden dinlemek istediği konuyu veya dersi dersler bittikten sonra yeniden dinleyip izleme imkanı da sunacak” dedi.

Kararın alınmasının ardından Başak Eğitim Kurumları olarak olağanüstü toplanıp daha önceden hazır olan bu sistemi oluşturduklarını kaydeden Genel Direktör metin Akyol, “Sistemin denemelerini daha önceden yapmıştık. Her öğrencimiz için şifre oluşturduk. Altyapıda herhangi bir sıkıntımız yok. Pazartesi gününden itibaren tüm öğrencilerimiz sanal sınıftaki derse kendi evinde oluşturulan bilgisayar sisteminden girecek. Öğrenci derste parmak kaldırıp soru sorabilecek. Tüm kontrolün öğretmende olduğu bu sistemde sınıfı ekrana taşımış olacağız. Hatta sistem yoklama dahi yapacak” diye konuştu.

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