Aydın´da kaza: 1 ölü

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA) AYDIN´ın Kuyucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu üzeri Pamukören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Avcı (65) yönetimindeki 09 F 6278 plakalı otomobil ile Osman Pehlivan´ın kullandığı 03 EY 215 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Avcı´yı Kuyucak Devlet Hastanesi´ne sevk etti. Avcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza sonrasında Aydın-Denizli Karayolu´nun tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuyucak Bahattin ALBAYRAK
2020-03-14 00:32:22
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