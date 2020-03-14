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Aydın´da kaza: 1 ölü

DHA

Aydın´da kaza: 1 ölü


Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA) AYDIN´ın Kuyucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu üzeri Pamukören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Avcı (65) yönetimindeki 09 F 6278 plakalı otomobil ile Osman Pehlivan´ın kullandığı 03 EY 215 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Avcı´yı Kuyucak Devlet Hastanesi´ne sevk etti. Avcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza sonrasında Aydın-Denizli Karayolu´nun tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuyucak Bahattin ALBAYRAK
2020-03-14 00:32:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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