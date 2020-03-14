Şampiyon Didimspor kupasını kaldırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şampiyon Didimspor kupasını kaldırdı

İHA

Aydın Amatör Süper Lig 1.Grup'ta sezonu namağlup şampiyon tamamlayarak bitiren Didimspor, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Şampiyon Didimspor kupasını kaldırdı

Aydın Amatör Süper Lig 1.Grup’ta sezonu namağlup şampiyon tamamlayarak bitiren Didimspor, şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Didim’de organize edilen akşam yemeğine Didimspor Kulüp Başkanı Deniz Polat, Aydın Futbol İl Temsilcisi Hakan Açıkgöz, Başkan yardımcısı Kadir Akar, Genel kaptan Özkan Caymaz, kulüp yöneticileri ve Didimsporlu futbolcular katıldı.
Yemek öncesinde konuşan Didimspor Kulübü başkan yardımcısı Kadir Akar tüm teknik yönetime ve futbolculara namağlup şampiyonluk için teşekkür ederken “Şampiyonluğun en büyük mimarı başkanımız Deniz Polat’tır. Maddi manevi her türlü desteği verdi. Bu noktada ilçede spora destek verenlerin sayısı az; bu noktada kulübümüzün daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.
Seremonine de teknik heyet ve futbolculara madalyaları verilirken şampiyonluk kupasını alan kaptan Ali Çetin, takım arkadaşları birlikte büyük sevinç yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Akbük kıyısındaki kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Akbük kıyısındaki kaçak yapılar yıkılıyor
Söke’deki toplu taşıma araçları dezenfekte edildi Şoförler Odası Başkanı Karataş, Çeçioğlu’na teşekkür etti
YEREL HABERLER Söke’deki toplu taşıma araçları dezenfekte ...
Kuyucak'ta ortak yaşam alanları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kuyucak'ta ortak yaşam alanları dezenfekte edildi
Akbük kıyısındaki kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Akbük kıyısındaki kaçak yapılar yıkılıyor
Karacasu MYO’dan vefa ziyareti
YEREL HABERLER Karacasu MYO’dan vefa ziyareti
Kuşadası İlçe Müftüsü Rahmi Yiğit göreve başladı.
YEREL HABERLER Kuşadası İlçe Müftüsü Rahmi Yiğit göreve başladı.
Koçarlı Belediyesi'nde annelerin imdadına Başkan Kaplan yetişti
YEREL HABERLER Koçarlı Belediyesi'nde annelerin imdadına Başkan ...
Efeler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Efeler dezenfekte ediliyor
Belediye personeline idari izin
YEREL HABERLER Belediye personeline idari izin
Aydın’da miting gibi açılış Kuruyemiş mağazasının açılışına katılan yüzlerce kişi, bağışıklık sistemini geliştiren ürün reyonuna akın etti
YEREL HABERLER Aydın’da miting gibi açılış Kuruyemiş mağazasının ...
Aydın’da, virüs nedeniyle sessiz kutlama İşleri dolayısıyla en büyük risk grubunda yer alan hekimler, kendi sıkıntılarından söz etmedi
YEREL HABERLER Aydın’da, virüs nedeniyle sessiz kutlama İşleri ...
(Görüntülü) Engelli ve azimli 2 genç, 4 aylık çalışmayla şampiyon olup Aydın'ı gururlandırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Engelli ve azimli 2 genç, 4 aylık ...
ATB Başkanı Çondur’dan fahiş fiyatla mal satanlara uyarı
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çondur’dan fahiş fiyatla mal satanlara ...
(Görüntülü) Engelli ve azimli 2 genç, 4 aylık çalışmayla şampiyon olup Aydın'ı gururlandırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Engelli ve azimli 2 genç, 4 aylık ...
Nazilli'de koronavirüse karşı tüm önlemler alındı
YEREL HABERLER Nazilli'de koronavirüse karşı tüm önlemler alındı
Fiyat artışı yapan firmalar disipline sevk edilecek
YEREL HABERLER Fiyat artışı yapan firmalar disipline sevk edilecek
Didim Belediyespor voleybolda altyapı çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Didim Belediyespor voleybolda altyapı çalışmalarına ...
Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, fahiş fiyata karşı tüm tedbirleri aldı
YEREL HABERLER Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, fahiş ...
Efeler’de koronavirüse geçit yok
YEREL HABERLER Efeler’de koronavirüse geçit yok
Didim’de hayırseverler plaketle onurlandırıldı
YEREL HABERLER Didim’de hayırseverler plaketle onurlandırıldı
ADÜ’de ‘Ziraat Mühendisliği ve İş Hayatı’ konulu söyleşi gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ’de ‘Ziraat Mühendisliği ve İş Hayatı’ konulu ...
4 aylık çalışmayla şampiyon oldular
YEREL HABERLER 4 aylık çalışmayla şampiyon oldular
Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı
Bilal Sonses sevenleriyle Kuşadası’nda buluştu
YEREL HABERLER Bilal Sonses sevenleriyle Kuşadası’nda buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X