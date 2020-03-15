Kebapçıdaki yangın ucuz atlatıldı

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Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan bir iş yerindeki yangın ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı dükkanında ızgara tezgahının üstünde bulunan bacadaki yağların tutuşması sonucu yangın çıktı. İş yeri sahibi hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri iş yerindeki yangını söndürürken iş yerinde incelemede bulundu.

Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

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