Aydın’ın Sultanları mağlup oldu

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Vestel Venüs Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Atlasglobal Yeşilyurtspor’a 31 mağlup oldu.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 22.hafta mücadelesinde İstanbul Burhan Felek Spor Salonu’nda Atlasglobal Yeşilyurtspor ile karşılaşan Aydın’ın Sultanları rakibine 31 mağlup oldu. İlk seti 2513’lük skorla Atlasglobal Yeşilyurt kazanırken, Aydın Büyükşehir ikinci seti 1925 kazanarak setlerde skoru 11’e getirdi. Diğer setleri rakibine karşı 2519 ve 2515 kaybeden Aydın’ın Sultanları maçı 31’lik skorla kaybetti.

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