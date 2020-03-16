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Raporlu ilaçlar doktora gitmeden eczaneden alınabilecek

İHA

– 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde devletimiz tarafından alınan tedbirler ve halkımızın sağduyusu ile doğru bir şekilde yönetilmektedir" dedi.

Raporlu ilaçlar doktora gitmeden eczaneden alınabilecek

– 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde devletimiz tarafından alınan tedbirler ve halkımızın sağduyusu ile doğru bir şekilde yönetilmektedir” dedi.

Sefa Karaarslan, yaptığı açıklamada; “Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuruyla kronik hastalığına ait raporu olan veya 1 Mart 2020'de rapor süresi biten hastalarımız günü gelen raporlu ilaçlarını hastaneye gitmeden eczanelerimizden alabileceklerdir. Bunun için ilacın rapor kapsamında olması ve son altı ay içinde en az bir kez alınmış olması gerekmektedir. Sistem raporlu ilaçların bitiş tarihini mevcut uygulamada olduğu gibi 15 gün öncesi olarak kabul etmektedir. 1 Mart 2020 30 Haziran 2020 arası dönemde süresi biten ya da bitecek olan tüm raporların bitiş süresi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sistemde 30 Haziran 2020 olarak güncellenecektir. Medula sisteminden alınan çıktıya ilacı alan kişinin adı soyası TC Kimlik numarası ve imzası alınarak ilaçlar birer aylık dozlarda verilebilecektir. Uygulama hali hazırda başlamıştır. Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yapılan bu uygulamanın risk grubundaki hastaların hastane ortamına giderek başta Koronavirüs olmak üzere olumsuz etkenlerden uzak kalmalarını sağlaması anlamında çok değerli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Devletin aldığı tedbirler bizleri salgından koruma adına ne kadar etkili olsa da asıl sorumluluk yine halkımıza düşmektedir” diyen Karaarslan, şu uyarılarda bulundu:
“Bilgili ve bilinçli olmak en değerli husus. Koronavirüs'ten ve ileride başka adlarla karşılaşacağımız bu tarz hastalık yapıcı etkenlerden korunmanın en iyi yolu hijyen yani temizliktir. Su ve sabun en başta gelen temizlik yöntemi, ellerinizi 20 saniye ovalayarak yıkamayı ihmal etmeyin. Kirli ellerle ağzınıza, gözünüze, burnunuza dokunmayın. Virüs bulaşma riski olan para, kapı kolu, gibi ortak kullanımı yaygın olan eşyalarla temas ettiğinizde ise antiseptik ürünler ile elleriniz ovalayarak mikroplardan arındırın. Bu noktada önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Merdiven altı dediğimiz, nerede üretildiğini bilmediğiniz, içeriğinden emin olmadığınız ürünlere karşı dikkatli olun. Doğru antiseptik ürünler bile olsa gereğinden fazla kullanımının başta egzama olmak üzere farklı sağlık sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurun. Öksürürsen ağzınızı tek kullanımlık mendiller veya dirseğinizin içi ile kapatın. Kalabalık ortamlarda basit tip maskeleri tek seferlik olarak kullanın. Bulunduğunuz ortamları sıkı sık havalandırın ve doğru dezenfektan ürünlerle dezenfekte edin, ancak çamaşır suyu, ozon gibi bu tarz ürünlerin bilinçsiz kullanımının sağlığınızı olumsuz etkileyebileceğini göz ardı etmeyin. Ateş, öksürük, nefes almada zorluk yaşıyorsanız, ya da diğer sorularınız için Alo 184 Korona Danışma Hattını arayın. Unutmayın, hem kendimizi, hem sevdiklerimizi korumak elimizde”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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