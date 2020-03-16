Aydın'a filede zor eşleşme

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AYDIN, (DHA) - VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Atlasglobal Yeşilyurt'a 3-1 yenilerek normal sezonu 7'nci sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Play-Off çeyrek finaldeki rakibi zirve takipçisi Eczacıbaşı Vitra oldu. Normal sezonda deplasmanda 3-0 mağlup olduğu rakibine iç sahada 3-1 yenilen Aydın temsilcisi, yarı finalde ilk maçına 21 ya da 22 Mart'ta deplasmanda çıkacak. Play-Off hedefine ulaştıklarını söyleyen Antrenör Alper Hamurcu, "Play-Off'ta da tüm gücümüzü sahaya yansıtarak mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2020-03-16 13:43:51



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