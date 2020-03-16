Efeler’de virüse karşı tam seferberlik

– Efeler Belediyesi, Çin’de başlayıp tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüsün etkilerini ülkemizde de göstermeye başlamasının ardından kentte seferberlik ilan etti.

Başkan Atay’ın talimatı ile Efeler Belediyesi Temizlik İşleri ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ortaklaşa çalışmalar yürüterek Efelerli vatandaşları salgın korona virüsünden korumak için kentteki toplu taşıma araçlarını, ibadethaneleri, kahvehaneleri ve halkın kullanımına açık tüm alanları dezenfekte ederek Efeler’de olası bir salgın hastalık yaşanma ihtimalini en aza indirdi.

Efeler Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir köşesine astığı pankart ve billboardlarla Efelerli vatandaşları virüse karşı bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Okulların tatil edilmesinin ardından Efeler Belediyesi’nde çalışan ve 12 yaşından küçük çocuğu olan annelere 16 Mart – 30 Mart tarihleri arasında idari izin veren Başkan Atay’ın uyguladığı eğitim projeleri de korona virüs salgınından etkilenen öğrencilerin imdadına yetişiyor. Kentte yaşayan 1’inci, 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerine Başkan Atay’ın ücretsiz sunduğu interaktif dijital eğitim sistemi ‘EFEDERS’, salgın nedeniyle eğitime ara verildiği için okula gidemeyen öğrencilerin derslerinden geri kalmasının önüne geçiyor. Evlerinde rahatça derslerini takip eden öğrenciler ve velileri “EFEDERS” projesini uygulamaya koyduğu için Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a teşekkür etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Atay, “Korona virüs diye adlandırılan salgın hastalık, ne yazık ki dünyada ve ülkemizde sıkı tedbirler alınmasına sebep oldu. Bizler de yerel yöneticiler olarak vatandaşımızın sağlığı için elimizden gelen bütün olanakları kullanıp halkı bilgilendirme ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte etme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımız, gecegündüz özveriyle mesailerine devam ediyorlar. Efeler Belediyesi’nde 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerimize, kronik rahatsızlığı olan personelimize ve 60 yaş üstü çalışanlarımıza idari izin verdik. Daha önceden Efelerli vatandaşlarla buluşturduğumuz “EFEDERS” projemizin önemi Milli Eğitim Bakanlığı’nın derslere ara vermesiyle ortaya çıktı. Öğrencilerimiz bu uygulama sayesinde derslerden geri kalmamış olacaklar. Vatandaşlarımız hiç endişe etmesin, biz Efeler Belediyesi olarak 7 gün 24 saat görevimizin başındayız” diye konuştu.

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