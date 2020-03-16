Aydın’da fırtına bekleniyor

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Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden sonra Aydın genelinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (5080 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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