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Aydın’da fırtına bekleniyor

İHA

Aydın'da bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

Aydın’da fırtına bekleniyor

Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden sonra Aydın genelinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (5080 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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