Aydın Büyükşehir’in play-off’taki rakibi Eczacıbaşı Vitra oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde normal sezon sona ererken playoff’ta mücadele etmeye hak kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligi ikinci sırada bitiren Eczacıbaşı Vitra ile eşleşti.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde normal sezonu Vakıfbank lider bitirirken, Eczacıbaşı Vitra, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDİ Sigorta, Atlasglobal Yeşilyurt, Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor playoff’a kalan diğer takımlar oldu.

Son dört sırada yer alan PTT, Karayolları, Beşiktaş ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas kümede kalmak için playout oynayacak.

Ligde playoff eşleşmeleri ise, VakıfbankNilüfer Belediye, Eczacıbaşı VitraAydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe OpetTürk Hava Yolları, Galatasaray HDI SigortaAtlasglobal Yeşilyurt şeklinde oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.