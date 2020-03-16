Minibüste ölü bulundu, ilişki yaşadığı kadın ile kocası gözaltında (2)

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ŞÜPHELİ KADIN ADLİYEDE

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İbrahim Hışıl'ın (46) minibüste sırtından 3 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Nurcan K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli, Nurcan K.'nin eşinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-03-16 15:52:22



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