Düğün evindeki çökmede yaralanan 3 kişinin durumu ağır, 7 kişi taburcu



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Köşk ilçesinde, düğünün ardından gelin ve damat ile davetlilerin geldiği evin ahşap olan balkon bölümünde meydana gelen çökme sonucu yaralanan 10 kişiden 7'si hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan diğer 3 kişinin tedavileri sürerken, gelin ve damadın olay anında evin başka bölümünde bulundukları öğrenildi.

Köşk'ün kırsal Akçaköy Mahallesi'nde yaşayan Halit Taner'in oğlu Ferhat Taner ile Ahmet İnan'ın kızı Emir Ayşe İnan'ın kızının düğünü sonrası, dün akşam saatlerinde, damadın aynı mahalledeki Büyükonurlar mevkisindeki evine gelindi. Bu sırada evin ahşap olan balkon kısmı, davetliler yoğunluğu nedeniyle ağırlığa dayanamayıp, çöktü. Yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen davetlilerden Fatma Özkalan, Hatice Yavaş, Naile Tuncer, Naime Tuncer, Hayriye Bayram, Elif Hilal Tunç, Huriye Tufaka, Aliye Taner, Ferhat Taner ve Halit Taner yaralandı. Yaralılar Aydın Devlet Hastanesi, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Köşk devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan Fatma Özkalan, Hatice Yavaş ve Naile Tuncer'in tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi. Damat Ferhat Taner ile gelin Emir Ayşe İnan'ın olay anında evin başka bir bölümünde oldukları, bu nedenle yara almadan kurtuldukları öğrenildi.

Akçaköy Mahallesi Muhtarı Vedat Kuruş, faciadan dönüldüğünü belirtip, "Allah korudu. Verilmiş sadakamız vardı. Daha kötüsü de olabilirdi. Yaralananlardan 7'si tedavileri yapılıp, taburcu edildi. Durumu diğerlerine göre ağır olan 3 kişinin ise tedavisi sürüyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Köşk Burhan CEYHAN

2020-03-16 18:15:19



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