Germencik Belediyesi koronavirüs eylem planını başarıyla uyguluyor

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı sıkı bir eylem planı oluşturan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçede geniş çaplı dezenfektasyon çalışması başlattı.

Tüm okul, cami, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar ile toplu taşıma araçlarına varıncaya kadar dezenfektasyon işlemi gerçekleştiren Germencik Belediyesine bağlı ekipler periyodik olarak ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışma yürüten ekipler özellikle okul ve camilerde hafta sonu da dahil olmak üzere günlerdir dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde el dezenfektanı dağıtımı gerçekleştiren Germencik Belediyesi bugün de kamu kurum ve kuruluşlarına bir belediye iştiraki olan İNYA markalı kolonya dağıttı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş “Germencik halkının gönlü rahat olsun, belediyemiz tüm imkanlarıyla gereken önlemleri almaktadır.” dedi.



Koronavirüs salgınına yönelik geniş kapsamlı ve titiz bir çalışma gerçekleştiren Germencik Belediyesi emziren annelerin yanı sıra 12 yaşından küçük çocuğu bulunan annelere de 12 gün idari izin verdi. Yapılan açıklamada 12 yaşından küçük çocuğu bulunan belediye personeli annelerin 12 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Olası bir Korona Virüs salgınına yönelik geniş kapsamlı bir eylem planını devreye alan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilaçlama, el dezenfektanı dağıtımının ardından bugün de kurumlara İNYA markalı kolonya dağıttı. Öndeş, “Koronavirüs salgınına karşı uygulamaya koyduğumuz eylem planını titizlikle sürdürüyoruz. Umuma açık binalarda, toplu taşıma araçlarında, okul ve camilerde dezenfekte çalışmalarına hafta sonu da devam ettik. Tüm okullarımız başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına el hijyeni için dezenfektan gönderdik. Bugün de kamu kurum ve kuruluşlarına kolonya dağıtımı gerçekleştirdik. Germencik halkının gönlü rahat olsun, belediyemiz çalışmalarını sürdürüyor. Ancak kıymetli halkımızın da düğün, sünnet, kutlama vb. gibi toplu katılımların olduğu ortamlarda süreç geçene kadar dikkatli olmaları, tokalaşma gibi yakın temas gerektiren durumlardan kaçınması gerekmektedir. Herkese sağlıklı günler dilerim” dedi.

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