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Koçarlı-Bağarası sulamasında inşaat devam ediyor

İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan KoçarlıBağarası sulaması inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Koçarlı-Bağarası sulamasında inşaat devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan KoçarlıBağarası sulaması inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.
Ege’nin ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Aydın’da DSİ tarafından yapılan yatırımlarla mümbit topraklar suyla buluşturuluyor. Çine Adnan Menderes Barajı’ndan enerjisi alındıktan sonra Gökbel Barajı’na alınacak su ile KoçarlıBağarası Sulamasında 146 bin 40 dekar zirai arazi sulamaya açılacak.
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada sulama inşaatının devam ettiği belirtilerek, “Çalışmaları hızla devam eden "Aydın Koçarlı Bağarası Sulaması” inşaatının tamamlanmasıyla birlikte Koçarlı Bağarası Ovasında 146 bin 40 dekar tarım arazisinin modern borulu sistem ile sulanması sağlanacak olup, 3 bin mm çapındaki CTP boruların montaj çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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