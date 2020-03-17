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Vali Köşger; “Çanakkale, bugün dünyaya barış mesajları taşımaktadır”

İHA

Vali Köşger; “Çanakkale, bugün dünyaya barış mesajları taşımaktadır”

– Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Köşger, mesajında; “Çanakkale Zaferi’nin 105. Yıldönümünü kutlamanın ve vatanı, milleti ve kutsal değerlerini korumak için savaşarak, bu uğurda canını vermiş aziz şehitlerimizin “Şehitler Günü” nü idrak etmenin milli gururunu yaşıyoruz. Milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu gösteren emsalsiz bir kahramanlıktır. Bu zaferle, vatanımızı istila etmeye çalışan işgal kuvvetlerine ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten Kars’tan, Ordu’dan, Diyarbakır'dan, Edirne'den, Konya’dan, Aydın'dan, Halep’ten, Şam’dan, İdlib’den, Kosova’dan, Anadolu ve Rumeli'nin her yerinden gelen kahramanlarımız; birlik ve beraberliğimizin ne kadar sağlam temellere dayandığını bütün dünyaya ilan etmişlerdir. Milletimizin ortaya koyduğu bu destan neticesinde adeta yeni bir tarih yazılmıştır. Çanakkale Destanının ölümsüz kahramanları; Türk milletinin azminin, vatan aşkının, bayrak sevgisinin, hür ve bağımsız yaşama kararlılığının önünde hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha kanıtlamışlardır.
Çanakkale'de kazanılan zaferle ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilinci kurtuluş savaşında da meşale olmuş, bütün fertleriyle el ele veren milletimiz Atatürk’ün önderliğinde nihai zafere ulaşmıştır.
Sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak da Çanakkale Zaferi, milletimizin gönlünde son derece önemli bir yere sahiptir.
Tarihte büyük bir savaşın cephesi olan Çanakkale, bugün dünyaya barış mesajları taşımaktadır. Onun için Çanakkale Zaferi’ni sadece mazide kalan bir başarı olarak değil, bugün güçlü bir şekilde sürdürmekte olduğumuz muasır medeniyetler üstü yürüyüşümüzün de en önemli ilham kaynaklarından biri olarak görmemiz gerekir.
Bilinmelidir ki, geçmişten aldığımız ilhamla, milletçe, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki olarak, her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşıma kararlılığını göstereceğiz. Bir yandan cumhuriyetimizi istikbale, dünya milletleri arasında hak ettiği yere taşımak için mücadele verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edeceğiz. Biz millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettikçe, aramızdaki ihtilafları giderip ittifak noktalarımızı güçlendirdikçe, Türkiye gelecekte hak ettiği gerçek yeri mutlaka alacaktır. Bu duygularla, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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