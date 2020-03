FETÖ üyesi karı koca polis tarafından yakalandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde FETÖ üyesi olduğu belirlenen ve ByLock kullandığı tespit edilen E.T ve eşi F.T. tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, BağKur kavşağında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde FETÖPDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranması olan E.T isimli şahsın yapılan GBT Sorgusunda Isparta Sulh Ceza Hakimliği tarafından Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan arandığı anlaşılarak gözaltına alındı. E.T.’nin eşi de Efeler’de yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan karı koca emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bylock kullandıkları tespit edilen karı koca çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme tarafından tutuklanan E.T. ve F.T.’nin FETÖ’nün okullarında psikolojik danışmanlık yaptıkları öğrenildi.

