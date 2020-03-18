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Çanakkale şehitlerinin anısı Bangladeş’te yaşayacak

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde lise öğrencilerinin öncülüğünde toplanan yardımlarla Bangladeş'te içme suyu kuyusu açıldı. Kuyuyu 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına "Çanakkale Şehitleri" ismi verildi.

Çanakkale şehitlerinin anısı Bangladeş’te yaşayacak

Aydın’ın Nazilli ilçesinde lise öğrencilerinin öncülüğünde toplanan yardımlarla Bangladeş’te içme suyu kuyusu açıldı. Kuyuyu 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına "Çanakkale Şehitleri" ismi verildi.
Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ‘Değerler Eğitimi Kulübü’ öğrencileri tarafından başlatılan kampanya bu kez Bangladeş’te yaşayan temiz suya hasret kalan mülteciler için düzenlendi. Öğrencilerin girişimleri ile öğretmen ve öğrenci velilerinden toplanan yardımlar dünyanın en yoksul ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alan Bangladeş’e bağlı Maheshkali Adasında bulunan mülteci kamplarında su kuyusu açılmasını sağladı. 15 gün önce başlanan kuyu çalışmalarında dün itibari ile sonuca ulaşılarak temiz suya kavuşan mülteciler sevinçlerini çektikleri fotoğraf ve videoları kendilerine destek olan Türk öğrencilere göndererek paylaştı.

Dünyanın en yoksul ülkesine yardım ellerini uzattılar
Okul Müdürü Zakir Tali, yapılan çalışma ile ilgili verdiği bilgide Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi olarak sosyal farkındalık oluşturma adına Bangladeş’te su ihtiyacı olan kamplarda yaşayanlara Çanakkale Şehitleri adına su kuyusu açtırdıklarını ifade etti. Tali, “Dünyanın en yoksul ve kalabalık ülkeleri arasında bulunan Bangladeş’te insanlar yoksulluk, açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Yoksulluğun çok fazla olması en çok çocukları ve yaşlıları etkiliyor. Bataklık bir ülke olan Bangladeş’te fakirlik ve imkansızlıktan dolayı, bölgede normal ulaşım yolları bulunmuyor ve evlerde su şebekeleri yok. İnsanlar yaşamlarını pis suların biriktiği göletlerden faydalanarak sürdürmeye çalışıyorlar. Bu yüzden bölgenin temiz suya ihtiyacı vardı. Asya bölgesinde Temiz suyun bulunmadığı bölgelerde salgın ve bulaşıcı hatalıklar artmaktadır. Bunun sonucu olarak ölümler de artmakta ya da binlerce insan yaşadıkları sağlık problemleri nedeni ile sakat ya da yatalak kalmaktadır. Susuzluktan ve açlıktan en çok çocuklar ve yaşlılar etkilenmektedir. Su kuyuları sayesinde, ölümlere neden olan tifo, kolera, zatürre, dizanteri gibi salgın hastalıkların önüne geçilecektir.” dedi.

15 günde suya kavuştular
Müdür Tali, kuyu çalışmasının bu nedenlerden dolayı başlatıldığını ifade ederek; “Kuyumuz Bangladeş’te Maheshkali Adasında mülteci kamplarının olduğu bir alanda 15 gün süren çalışmanın sonunda tamamlandı. 3 bin TL tutan kuyunun ücreti, öğretmen, öğrenci ve velilerden gönüllülük esası ile temin edildi. Çanakkale’de Vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin anısını yaşatmak için kuyumuzun ismini de ‘Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Çanakkale Şehitleri Su Kuyusu’ koyduk. Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin temiz suya olan hasretlerini giderdik. Aynı zamanda da ‘Değerler Eğitimi Kulübü’ olarak tüm şehitlerimiz adına öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla 41 hatim okundu. Kulüp öğretmenleri Neriman Öztaş ve Ayten Coşkun önderliğinde bu faaliyetler gerçekleştirildi. Faaliyetlere destek veren öğretmen, öğrenci ve velilerimize destekleri için teşekkür ederim” dedi.

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