Başkan Günel’den Korona virüs vakası iddialarına tepki

Son 12 saat içinde Kuşadası’nda Korona virüs vakası tespit edildi iddiaları Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından yalanlandı.

Korona virüsünün tüm dünyayı tehdit eden bir salgın hastalık olduğunun altını çizen Başkan Ömer Günel, “ Kuşadası’nda resmi olarak açıklanan bir vaka yoktur. Bu nedenle kaynağı ve ciddiyeti belli olmayan bilgilere itibar edilmemesi gerekiyor” dedi.



Kuşadası’nda kamuoyunu yanıltıcı asılsız bilgilerin gerek sosyal medyada gerekse bazı basın kurumlarında paylaşılması sonucu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kamuoyuna bir açıklama yaptı. Açıklamasında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Tüm dünyayı etkileyen COVİD_19 salgını sebebi ile alınabilecek tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Başkan Ömer Günel, kişisel tedbir alınmasının da bu salgın hastalıkla ilgili mücadelenin en önemli unsurlarından biri olduğunun önemine değindi. Başkan Ömer Günel yaptığı açıklamada, “ Kuşadası Koronavirüse karşı tüm önlemleri çok önceden almaya başlamış ve bu yolda etkin bir mücadele yürüten bir kent. Tüm kamu alanlarının ilaçlanması bir yana zaman zaman özel alanlara da girmek kaydıyla tüm cadde ve sokakların dezenfekte edilmesine de devam ederek bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Kuşadası’nda bu konuda devletimizin uyarılarını, önerilerini, yerel yöneticilerimizin bu konudaki etkili girişimlerini hemşehrilerimiz çok sıkı bir şekilde yerine getiriyorlar ve bu konuda gerçekten ciddi tedbir uygulamış bir kentiz. Hiçbir koronavirüsü vakası yaşamadan bu süreci inşallah el birliği ile atlatacağız. Kamu alanlarımız, kamunun birlikte olduğu cami gibi, cem evi gibi birçok alanda bu dezenfekte işlemlerimiz tamamlandı. Şu an Kuşadası’nın sokakları da dahil dezenfekte işlemi devam etmekte. Şu ana kadar hiçbir vaka ile karşılaşmadık. Hem Kuşadası’ndaki hemşehrilemiz hem de gelen misafirlerimiz tüm tedbirlere titizlikle uyuyorlar. Bu süre içinde kruvaziyer limanımız da gerekli tedbirleri aldı. Bu süreçte bir tane gemi geldi. Gerekli tedbirler çerçevesinde denetimi titizlikle yapıldı ve misafirlerimiz yolcu edildi. Uluslararası kruvaziyer şirketleri tarafından da şu an gemi seferleri 1 ay süreyle iptal oldu. Bu nedenle limandan şu an herhangi bir giriş gerçekleşmeyecek. Kuşadası’nda alınacak olan tedbirler adına süreç hem kaymakamımızın hem de diğer kamu kurumlarının başında olan yetkililerle sürdürülüyor. Biz sadece kamu alanlarını, kamunun yoğunluklu olduğu alanları değil talep halinde özel alanlarda da gerekli ilaçlamayı ve dezenfekteyi, yapıyoruz. Ancak bu arada birkaç yanlış ve özensiz girişimler oldu. O nedenle bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi dün gece yarısını hemen geçer geçmez ulusal bir tv kanalında koronadan bir kişinin ölümüne dair bakanımızın yaptığı açıklamanın arkasında bir Kuşadası fotoğrafını geçmiş olması sanki bu ölümü Kuşadası’nda gerçekleşmiş gibi bir etki oluşturdu. Ancak bu tamamıyla özensiz ve dikkatsiz bir haberciliğin sonucudur. Ulusal Basın kurum yetkilileriyle bu konuda gerekli bağlantıyı kurduk. Bu ölümün Kuşadası ile hiçbir ilgisi yoktur. Sadece haberin arkasında Kuşadası fonu kullanılmıştır maalesef. İkinci bir konu; bazı yerel basın mensubu olduğunu söyleyen arkadaşlarımızın sanki burada koronadan bir ölümün gerçekleştiğini, 70’li yaşlarda gerçekleşen bu ölümün korona şüphesiyle Ankara’ya gönderildiği gibi kendi kendine uydurulmuş bir takım senaryolarla maalesef yine Kuşadası’nın ismini olumsuz şekilde ifade etmişlerdir. Bu da gerçek dışıdır. Kuşadası’nda yaşlı bir kişinin ölümü gerçekleşmiştir. Ama hiçbir şekilde koronavirüsü tespiti yoktur. Bu konuda Ankara’ya gönderilmiş herhangi hasta da yoktur. Başhekimimiz ve Kaymakamımızla yaptığımız görüşmelerde ortaya atılan iddiaların tamamıyla gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca bir ses kaydı paylaşılıyor. Sanki bu ölümün Kuşadası’nda gerçekleştiği ve bundan kaynaklı da bir tehdit varmış gibi anlatılmaya çalışılıyor. Günümüz dünyası, dijital dünya. Maalesef yanlış bilgi, yanlış kaynaktan çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Kesinlikle böyle bir vaka yoktur. Zaten sağlık bakanımız, devletimiz bu konuyla ilgili açıklamaları büyük bir titizlikle dakika dakika yapıyor. Gerçekleşen vaka olsaydı bu devlet makamlarınca zaten açıklanırdı. Kesinlikle Kuşadası’nda yaşanmış olan bir korona vakası yok. Bu konuda asılsız ve amacı belli olan haberlere, sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımlara lütfen itibar etmeyin. Kuşadası’nda ciddi bir iradeye sahip olan ciddi bir yönetim iş başındadır. Sıkıntılı bir süreç olsa kamuoyu ile kesinlikle paylaşırız. Bu konuda hem devletimiz hem yerel yöneticiler olarak bizler titizlikle bu süreci yürütüyoruz.” dedi.

