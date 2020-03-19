Aydın Tabip Odası’nın genel kurulu iptal edildi

Aydın Tabip Odası tarafından yapılan açıklama ile Mart ayının son haftasında yapılacak olan genel kurulun salgın hastalık nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, “Aydın Tabip Odası Genel Kurulu 28 Mart 2020 Cumartesi Efeler Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde 29 Mart 2020 Pazar Günü Aydın Tabip Odası Başkanlığı’nda çoğunluk aranarak toplanacağını, çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurulumuz 0405 Nisan 2020 tarihlerinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacağını duyurmuştuk. Tüm dünyada ölümcül nitelikte yaygın bir halk sağlığı sorunu haline gelen COVİD19 virüsünün yayılması nedeniyle olağan seçimli genel kurulumuz Sağlık Bakanlığı tarafından bu tür toplantıların yapılmasında insan sağlığına yönelik bir riskin kalmadığının ilan edildiği tarihten sonra yapılmak üzere iptal edilmiştir” dedi.

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