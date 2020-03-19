Aydın Büyükşehir play-off mücadelesine başlıyor

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Vestel Venüs Sultanlar Ligi playoff mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Cumartesi günü Eczacıbaşı Vitra’yı ağırlayacak.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde şampiyonu belirleyecek olan playoff mücadelesinde çeyrek final serilerinin ilk maçları 21 Mart 2020 Cumartesi günü oynanacak.

Playoff’ta Eczacıbaşı Vitra ile eşleşen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı serideki ilk maçta Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda saat 15.00’da rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde maç seyircisiz oynanacak.

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