Aydın il genelinde hayvan pazarları kapatıldı “Alım-satımlar internet üzerinden ve temassız yapılabilecek”

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, Korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın il genelindeki tüm hayvan pazarlarının ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar kapatıldığını söyledi. Sağlık açısından kararı desteklediklerini belirten Başkan Kadı, “Kalabalık ortamlara neden olan hayvan pazarları kapatıldı ama internet üzerinden ve bireysel olarak el sıkışıp sarılmadan temassız bir şekilde işletmelerde canlı hayvan alışverişleri devam edecek” dedi.

Tüm dünyayı saran Korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın uyarı ve önerilerini uyduklarını belirten Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, “Geleneksel olarak bizler daha samimi diyalog kurmayı ve özellikle alışverişlerde el sıkışıp sarılmayı mutlaka yapan bir toplumuz. Bu çok güzel geleneğin Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilmesi de gerekiyor. Bunun yanında bizim hayvan pazarlarımız çok kalabalık oluyor. Bu nedenle il genelinde hayvan pazarları kapatıldı. Tüm üyelerimize gerekli bildirimleri yaptık” dedi.

“Bu dönemde gönülden kucaklaşıp el sıkışın”

Ülkemizde özellikle hayvan pazarlığında insanların yazılı anlaşma yerine mutlaka el sıkışma ile ‘hayırlaşma’ adı verilen pazarlığı tamamlama işleminin gelenek olduğunu belirten Başkan İsmail Kadı, kasap ve celeplere “Korona virüsü yok oluncaya kadar gönülden kucaklaşıp el sıkışın” çağrısında bulundu. Kadı, “İçinde bulunduğumuz süreçte insan yoğunluğunun oluşturması muhtemel sağlık sorunu nedeniyle hayvan pazarlarımız kapalı ama bireysel olarak herkes hayvan alışverişine devam edebilecek. Fakat tüm üyelerimiz el sıkışmadan hayırlaşsınlar” dedi.

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı ayrıca, et, sakatat, süt ve kanatlı ürünü satışı yapılan odaya bağlı tüm işyerlerinin dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirterek halkın oda üyesi iş yerlerinden güvenle ihtiyaçlarını temin edebileceğini söyledi.

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