Efeler’de korona ile mücadele hız kesmiyor

Efeler Belediyesi, korona virüse karşı vatandaşın sağlığını koruma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, kentteki Fatih Kapalı Pazar Yeri’ni salgını önlemek için ilaçladı.

Çin’de ortaya çıkan ve 8 binden fazla insanın ölümüne yol açan korona virüsün ülkede görüldüğü ilk günden bu yana sıkı tedbirler alan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgınla mücadele etmeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, her hafta cuma günleri vatandaşın alışveriş yaptıkları Fatih Kapalı Pazar Yeri’nde olası risklerin önüne geçmek için antiseptik ilaçlarla dezenfektasyon çalışması gerçekleştirdi. Gezici ilaçlama araçlarıyla tüm alanı ilaçlayan ekipler, pazarcı esnafının kullandığı tezgâhları da özenle dezenfekte etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Efeler’in korona virüsten etkilenmemesi için gecegündüz demeden çalışıyoruz. Başta sağlık işleri ve temizlik işleri müdürlüklerimiz ve diğer birimlerimiz üstlendikleri görevi yapmak için yoğun mesai harcıyorlar. Bu süreçte Efeler halkı olarak hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyorum. Evde kalmaya ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaya lütfen dikkat edelim” dedi.

İlçedeki ortak kullanım alanlarının hijyenini sağlamak adına tüm imkânları seferber eden Efeler Belediyesi, bu süreçte ibadethaneler, kahvehaneler, kültür merkezleri, Şehiriçi Halk Minibüsleri ve Salı Pazarı’nda da dezenfektasyon çalışması yapmıştı. Virüsle mücadelede sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Efeler Belediyesi, ‘Evde Kal’ hashtagi ile yaptığı paylaşımda, 6 maddelik yapılması gerekenler listesini vatandaşla paylaştı.

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