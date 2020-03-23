Freni boşalan kamyon refüje çıktı

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Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda freni boşalan kamyon refüje çıkarak durabildi.

Olay Hükümet Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre S.A idaresindeki kamyon freninin tutması sonucunda refüje çıkarak durdu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapanan yol kamyonun refüjden çekilmesi ile tekrar açıldı. Kaza nedeniyle kamyonda maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli oldu.

Kazayla ilgili soruşturma deva ediyor.

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