Kuşadası sokaklar her gün dezenfekte ediliyor

Kuşadası Belediyesi, Korona virüse karşı kenti dezenfekte etme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler son olarak İkiçeşmelik Mahallesi’nde hijyen çalışması yürüttü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan ‘Korona virüs’ (Covid 19) hastalığının Türkiye’ye sıçramasının ardından teyakkuza geçen Kuşadası Belediyesi, salgınla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla ilçedeki her sokak ve caddeyi karış karış dolaşıp 80 derece sıcaklıktaki köpüklü suyla yıkadıktan sonra özel ilaçlarla dezenfekte eden Temizlik İşleri’ne bağlı ekipler, salgının bulaşmasını önlemek için son olarak İkiçeşmelik Mahallesi’nde detaylı hijyen çalışması yaptı.



Küresel boyutta her geçen gün daha da büyük bir tehdit haline gelen Covid19 hastalığına karşı mücadele ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biri olan Kuşadası’nda Koronavirüs salgınını en az zararla atlatmak için tüm birimlerimizle elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda her gün periyodik olarak tüm mahallelerimiz de sırayla dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Buradan bir kez daha hemşehrilerime evlerinde kalma çağrısı yapıyorum. Salgınla mücadelede en önemli husus sosyal yaşamı kısıtlamak ve fiziksel teması minimuma indirmek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.