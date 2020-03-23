Doç. Dr. Hasan Güngör; “Korona virüsten ölenlerin yüzde 70’inde hipertansiyon mevcut”

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Güngör, dünya gündeminin ilk sırasına oturan Korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin çoğunun yaşlı ve yüzde 70’inde hipertansiyon mevcut olduğuna dikkat çekti.



Tüm dünyada endişeye yol açan Korona virüs salgının ortaya çıkışı ve yayılımı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Hasan Güngör, “Bilindiği gibi 2019 yılının Aralık ayında, Çin’de birdenbire sebebi açıklanamayan zatürre olguları ortaya çıkmaya başladı. Yapılan araştırmalar, bu zatürre vakalarının daha önceden tanımlanmamış yeni bir tip Korona virüs olduğunu ortaya çıkardı. Virüsün bu formuna, 2019 yılında ortaya çıktığı için Korona virüs 2019 yani (Covid19) denildi. Korona virüs aslında, hayvanlarda bolca rastlanan bir virüstü. Son zamanlarda hastalığa neden olan virüsün kaynağının ise Çin'in Wuhan kentinde bulunan Huanan deniz ürünleri pazarı olduğu düşünülmektedir. Önce hayvandan insana bulaşan virüsün insandan insana da yayılabildiği zamanla anlaşıldı. Çin’de kısmen büyük uğraşlar sonucunda kontrol altına alınsa da başta İtalya olmak üzere Avrupa’yı da etkisi altına alan virüs maalesef 10 gün önce ülkemizde görülmeye başladı. Başta sağlık bakanlığımız olmak üzere yetkililerimiz gerekli tedbirleri hızlı bir şekilde aldılar” diye konuştu.



“Ölen kişilerin yüzde 70’inde hipertansiyon mevcut”

Korona virüs salgınına karşı kalp hastalarının dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Hasan Güngör, şu uyarılarda bulundu:

“Korona virüs, maalesef klinik olarak özellikle yaşlı popülasyonda daha ölümcül seyrettiği için kalp hastalarını da derinden etkilemektedir. İtalya’da virüs nedeniyle ölen 3 bin 200 kişi detaylı olarak incelendiğinde özellikle kalp damar sistemini etkileyen hastalıklar ile ilgili çarpıcı veriler ortaya çıktı. Hepimizin artık aşina olduğu en önemli semptom üçlüsü yüksek ateş, solunum sıkıntısı ve öksürük bu hastalığın en sık semptomlarından. Virüs vücuda temas ve solunum yoluyla giriyor kuluçka süresi 214 gün arasında değişiyor. İtalya verilerine göre ilk bulgular 8 gün içinde görülüyor ve hastaneye yatış gerektiren durumlarda eğer klinik kötü ise ortalama 4 gün içinde hastalar kaybedilmiş.

Ölümlerin büyük çoğunluğu 60 yaş üzerindeki kişilerde meydana gelmiş ve erkek hastalar daha çok kaybedilmiş. Bir kardiyolog olarak bizi ilgilendiren en önemli detay, ölen kişilerin yüzde 70’inde hipertansiyon, yüzde 35’inde diyabet, yüzde 30’unda kalp damar hastalığı ve yüzde 20’sinde atriyal fibrilasyon isimli ritim bozukluğu mevcut. Bu hastalarımızın kendilerini çok iyi koruması gerekmektedir”



“Doktorunuzdan habersiz ilaçlarınızı kesmeyin”

“Tansiyon ilacı kullanan hastalarımız ilaçlarını kesinlikle bırakmasınlar” tavsiyesinde bulunan Doç. Dr. Güngör, “Bizlerden gelen resmi açıklamalar olmadan veya kendi kalp doktoruna danışmadan bırakmamalıdır. Bu hastalarda ani tansiyon yükselmeleri beyin kanaması, felç, kalp yetersizliği semptomlarının alevlenmesi, kalp krizi ve ritim bozukluğu ataklarına neden olabilir. Devletimiz hastalarımızın raporlarını Haziran 2020 tarihine kadar uzattı. Bu kişiler eczanelerden reçete yazdırmadan ilaçlarını alabiliyorlar. Coumadin isimli kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarımız polikliniklerde yaptırabilirler.

Eğer hastalarımızda 10 dakikadan uzun süren baskı, yanma, sıkışma, terleme, sol kolda, boyunda veya çenede ağrı olursa, ciddi nefes darlığı, özellikle kalp yetersizliği ve kapak hastalarında ayak şişliği ve kilo artışı olursa, çarpıntı atakları sıklaşırsa, yeni başlayan ve geçmeyen çarpıntısı olursa, nabız düşüklüğü ile beraber baş dönmesi veya tansiyon düşüklüğü, tansiyon değeri kontrol altında tutulamıyor, kan sulandırıcı kullanan kişilerde burun, ağız, idrar ve gaytada kanama var ise acil servise başvursunlar. Diğer hastalarımız mümkün olduğunca evde kalmaya devam etsinler” şeklinde konuştu.



“Evde kalmaya devam edelim”

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Güngör, “Yaşlılarımız bizim için değerli, onları kırmadan uygun bir dille anlatalım. Gençlerimiz de büyüklerine dışardan virüs getirmemeye özen göstersinler. Özellikle bu hafta çok kritik bir döneme giriyoruz genç veya yaşlı ayırımı yapmadan evde kalmaya özen gösterelim lütfen” sözleriyle, salgınla mücadele sosyal mesafenin azaltılmasına vurgu yaptı.

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